Un terrassenc en el gran concurs britànic de lletres de cançons

Santi Palos

30.06.2020 | 20:19

The UK Songwriting Contest, un important concurs de cançons que s'organitza des de l'any 2002 al Regne Unit, podria tenir aquest any un guanyador terrassenc. JJ Parki (nom artístic de James Parkin) hi ha presentat, en la categoria de "lyrics only" (oberta només a lletres, sense composició musical) tres peces. Dues d'elles ja han passat la selecció inicial, i la tercera, que va presentar més tard, encara està pendent de la valoració del jurat.

Les primeres dues cançons "(Throwback) Your Music, Your Story" i "Memory Box (The Radio Song)" , tracten de la importància vital de la música. "(Throwback)", concretament, "sobre les emocions que la música ens fa sentir i la segona, 'Memory Box (The Radio Song)', sobre la història de la música i la seva nostàlgia en les nostres vides", explica Parki, de 32 anys, i que en porta setze a Terrassa, on exerceix de professor d'anglès (a l'escola Fiac i a l'institut Blanxart). La tercera, "Non-stop Mama" "és sobre les dones que treballen molt mentre cuidant dels fills".

vocació de lletrista

La participació a l'UK Songwriting Contest, suposa, per a Parki, una gran oportunitat de promoció de la seva tasca com a lletrista, i un possible premi seria un pas important en la indústria de la música,"a la que fins avui m'ha costat arribar M'agradaria ser reconegut al mateix nivell del Bernie Taupin (el lletrista d'Elton John que ha escrit moltes cançons seves) o Tim Rice que ha escrit lletres per l'Andrew Lloyd Webber. Els premis inclouen un contracte a Music Aid Records o treballar amb professionals".

El jurat està format per músics i lletristes que han treballat amb Elton John, Robbie Williams, George Harrison, Spice Girls, Tina Turner o Christina Aguilera i altres artistes de renom. El seu veredicte es farà públic a finals del mes de juliol. JJ Parki porta molts anys escrivint lletres per a cançons, a vegades també les melodies, "tot i que no tinc coneixements de solfeig, i necessito un músic que les escrigui i en faci la partitura". Va començar de nen tocant el piano, però quan tenia 10 anys va deixar l'instrument per dedicar-se exclusivament a escriure textos per ser musicals, és a dir, per ser "songwriter", una especialitat força rara al nostre país.

"Escriure lletres em resulta molt fàcil. Per això sempre estic buscant compositors que els hi posin la música. No resulta fàcil trobar-los.2 . El grup de jazz de Manresa Massa Malta ho va fer amb "Her voice", i seves són també les paraules de "Let's Get Back in the Car", que forma part del repertori del grup de country gallec Electric Sunset, entre d'altres que es ppoden escoltar a la seva pàgina de SoundClound.

Fins ara, l'artista més coneguda que ha musicat una lletra seva és Josefina Echenique, cantaura "folk pop jazz" de Xile "que allà és molt popular. Va ser una col·laboració que es va produir durant el confinament. Vaig contactar-hi mitjançant la pàgina Starnow, i li vaig enviar una lletra que tenia escrita de fa anys. Està basada en les obres de l'escriptora Gloria Fuertes, i la vaig fer originalment per un projecte de teatre independent. Així va sortir 'Mañana', estrenada a YouTube el passat 17 d'abril.