"Otra raya pal tigre", el nou so estival de Lildami

Música

29.06.2020 | 11:21

Tal com ho va prometre ho ha complert. El cantant de rap de Terrassa Lildami va anunciar que tot just es pogués sortir de casa ens regalaria una nova cançó amb el seu vídeo i ha estrenat el nou videoclip "Otra Raya Pal Tigre". Al costat del Sr. Chen i de l'Emotional G, l'artista han tornat a superar-se en una proposta estival que no ens deixarà indiferents. Des de què el va publicar ahir ja porta 6.275 visualitzacions a YouTube.

Música amb bon ritme i arranjaments electrònics que recorden al so tradicional hindi per animar-nos en l'inici d'aquest estiu tan atípic.