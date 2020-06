"Drama", nova comèdia juvenil i "canalla" a TV3

Televisió

29.06.2020 | 11:42

TV3 estrena avui els dos primers capítols de "Drama", una nova sèrie de sis episodis creada per Dani Amor i protagonitzada per Elisabet Casanovas (la Tània de "Merlí"), Artur Busquets ("Com si fos ahir") i Júlia Bonjoch ("Fassman").

"Drama" és una comèdia canalla protagonitzada per una noia jove (Elisabet Casanovas com a Àfrica). També és una ficció amb trames per a majors de 16, especialment enfocada a "millennials" i la generació Z. La sèrie transmet una visió femenina i empoderada de les coses i fuig d'estereotips, és innovadora i ensenya la realitat d'avui en dia.

Una comèdia amb un peu en el drama, que no busca l'acudit, sinó que l'humor neixi des del naturalisme, des de les malapteses emocionals dels personatges.