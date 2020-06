El monstre (de la guitarra) era Roc Calvet

The Funkenstein Trio

28.06.2020 | 19:26

La programació d'estiu de la Nova Jazz Cava va oferir ahir a la nit, al seu pati a l'aire lliure, un concert de The Funkenstein Trio. Victor Martínez Galeote (guitarra), Joan Humet (baix) i Òscar Jorba (bateria) van fer gaudir als espectadors amb el seu jazz elèctric i eclèctic, i les seves experimentades improvisacions. I especialment lluïdes van ser les aportacions que hi feia, amb la guitarra i la veu, Roc Calvet, músic convidat a la vetllada. Com el mateix doctor Victor Frankenstein de la novel.la, Roc Calvet va demostrar que era capaç d'extreure molta i nova vida dels seus instruments.