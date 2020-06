Homenatge a Pau Donés al pati de la Biblioteca Central

28.06.2020 | 16:12

Les cent entrades gratuïtes amb reserva prèvia es van esgotar, però una vintena de les persones que les havien demanat no van fer acte de presència (coses de la gratuïtat) en el concert de Gigi i Laura i el grup The Sappys, que la Casa de la Música de Terrassa va organitzar, ahir al vespre, al pati de la Biblioteca Central. Més complidors van ser els artistes. Gigi i Laura (dues cantants amb guitarra) van començar la seva actuació amb un petit homenatge a Pau Donés, en forma d'emotiva versió de Jarabe de Palo, per desenvolupar seguidament un repertori entre el folk i el pop. El grup matadeperenc The Sappys, liderat per la baixista i cantant Agnès, va descarregar el seu grunge-postrock, cada vegada amb menys versions i més temes propis, i rebut amb entusiasme per uns quaranta espectadors.