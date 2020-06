Feliu Formosa, en l'acte d'homenatge celebrat a la Biblioteca Central el passat 12 de desembre. A. TALLÓN Feliu Formosa, en l'acte d'homenatge celebrat a la Biblioteca Central el passat 12 de desembre.

Els Premis Jesús Serra honoren l'obra poètica de Feliu Formosa

Santi Palos

26.06.2020 | 20:53

La Fundació Jesús Serra, vinculada al Grup Catalana Occident, fa tretze anys que organitza el seu Concurs de Poesia, d'àmbit internacional. A les seves diverses categories, aquest any hi ha afegit un Premi Especial per honorar la trajectòria de l'obra poètica d'un reputat escriptor, amb una dotació de...