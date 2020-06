26.06.2020 | 04:00

La programació del Vibra Festival de Manresa, que se celebrarà, aquest any per primera vegada, entre el 10 de juliol i l'1 d'agost, té dos noms terrassencs. Miki Nuñez hi actuarà el primer dia del festival, amb la manresana Sara Roy de telonera. El grup Doctor Prats oferirà el seu concert el 18 de juliol. Ambdós concerts tindran lloc a l'aparcament exterior del Palau Firal, amb capacitat per a 800 espectadors mantenint els requisits i les distàncies de seguretat.