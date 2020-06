Pavvla obre avui el retorn dels concerts de la Casa de la Música

Santi Palos

24.06.2020 | 18:59

A la Casa de la Música de Terrassa hi havia (hi ha) moltes ganes de tornar a fer concerts. I avui, per fi, l'entitat recupera la música en viu. Ho fa amb la "Vesprada musical" que la cantant Pavvla protagonitza, a les set de la tarda, al pati de l'espai Vesc (c/Sant Gaietà, 76). Una actuació amb un aforament presencial de fins a 30 persones, seguint els protocols sanitaris de la nova normalitat, i que també es pot veure des de casa: es retransmet en streaming per l'instagram de la Casa de la Música. "Ara que ja es pot fer, hem convertit aquesta proposta programada en el cicle 'online' en un concert amb públic", comenta Núria Segovia, directora de l'entitat.

I demà i demà passat, al pati de la Biblioteca Central, arrenca la programació "KM.0 - Música als barris", organitzada amb els festivals Musikalparc, Sant Pere Sona, Tropical Riot, Fred Festival, Record Store Day i Primavera Roc Festival, i les associacions L'Embarral i Artdenground Moviment

Cent persones és l'aforament màxim de cada un d'aquests concerts. Els assistents han de fer reserva prèvia (mitjançant la web de la Casa de la Música), de manera individual o en grup, però sempre amb caràcter nominal. "Hem de tenir les dades de tots els espectadors, per tal de poder-hi contactar en cas que un concert generés un focus de contagi", explica Segovia. Els grups podran seure junts, i amb els altres espectadors han de mantenir el metre i mig de distància de seguretat. Tothom ha d'estar assegut en tot moment (no es pot ballar) i posar-se la mascareta per accedir a la barra del bar i als serveis.

En cada concert hi actuen dos grups terrassencs, amb actuacions d'una hora, el primer a les vuit del vespre i el segon a les deu de la nit. Entre elles, i després fins a les dotze de la nit, hi ha sessions de dj's.

Avui, a les set de la tarda, al pati de VESC (c/Sant Gaietà, 76)

Daniel Felices + The Refugees. Demà, de vuit del vespre a dotze de la nit, al pati de la Biblioteca Central de Terrassa.

Gigi i Laura + The Sappys. Dissabte dia 27, de vuit del vespre a dotze de la nit, al pati de la Biblioteca Central de Terrassa.

Caipirinhes Rumberus + Nunu Garcia & Abel Almíbar. Divendres 3 de juliol. Espai per concretar.

Sunday Ghost Blue + The Trëmens. Dissabte 4 de juliol. Espai per concretar.

Revolusonats & Quicksand + Annabel Lee. Divendres 10 de juliol. Espai per concretar.

The Barrom Budies Band + El Plan Alberto. Dissbte 11 de juliol. Espai per concretar.