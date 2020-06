Three Little Birds obren el "Jazz a la fresca"

Three Little Birds, diviners al "Jazz a la fresca"

21.06.2020 | 19:13

La música en viu ha tornar a la ciutat de la mà del Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que va reprendre divendres la temporada estable del Cicle d'Estiu al Pati "Jazz a la Fresca". La programació farà un recorregut per estils diferents com jazz, blues, boogie woogie, bossa nova, funk, soul o ritmes sud-americans. La primera cita va ser amb el grup format per Òscar Font, Artur Regada i Pep Rius, que va ser seguida per una elevar nombre d'assitents. L'actuació va significar la retrobada de Terrassa amb la música en directe, precisament el primer dia de la represa, ja que Catalunya va fer decaure definitivament el confinament a les 12 de la nit de dijous, des de que el 14 de març es va decretar l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus.