L'escriptor Carlos Ruiz Zafón mor als 55 anys a Los Ángeles

EFE

19.06.2020 | 11:48

L'escriptor barceloní Carlos Ruiz Zafón ha mort avui divendres als 55 anys a la seva residència de Los Ángeles (Estats Units), a conseqüència d'un càncer, segons ha informat Editorial Planeta. "Avui és un dia molt trist per a tot l'equip de Planeta que el va conèixer i va treballar amb ell durant vint anys, en els quals s'ha forjat una amistat que transcendeix el professional", ha assenyalat l'editorial, que ha valorat que amb la seva mort desapareix "un dels millors novel·listes contemporanis".

Ruiz Zafón, que vivia a Los Ángeles, on treballava per a la indústria de Hollywood, havia adquirit projecció internacional amb la seva novel·la "L'ombra del vent", guanyadora de nombrosos premis i seleccionada a la llista confeccionada en 2007 per 81 escriptors i crítics llatinoamericans i espanyols amb els millors 100 llibres en llengua espanyola dels últims 25 anys.