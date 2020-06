L'agenda de concerts

18.06.2020 | 20:43

Tots els concerts comencen a les deu del vespre n Divendres 19 de juny: Three Little Birds n Dissabte 20 de juny: Irene Reig i Héctor Floría Quartet n Divendres 26 de juny: Wax&Boogie n Dissabte 27 de juny: The Funkenstein Trio feat. Roc Calvet n Divendres 3 de juliol: Rocio Faks, Guillermo Calliero i Federico Mazzanti n...