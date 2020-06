Ballart: "Volem que aquest sigui un dels estius culturals més potents"

Laura Massallé

17.06.2020 | 13:03

L'Ajuntament de Terrassa vol que aquest estiu sigui un dels més potents que ha viscut la ciutat a nivell cultural. Per això la campanya Fem Estiu 2020 incrementa el nombre d'activitats respecte a edicions anteriors i presenta una programació amb prop de 200 actes distribuïts per tots els districtes de la ciutat. De la música clàssica, a la moderna, passant pel teatre, el cinema, el circ o els tallers de diferents temàtiques culturals. Centres cívics, biblioteques, escoles, museus, equipaments esportius i molts altres espais acolliran activitats pensades per a tots els públics des d'aquest divendres, 19 de juny, fins ben entrat el mes de setembre.

"La cultura és un dels sectors que més està patint la crisi actual. Pel Govern municipal la cultura és una prioritat perquè ens fa lliures, ens fa iguals i és també un motor de promoció econòmica i dinamització de l'activitat. En aquest sentit, volem que aquest sigui un dels estius culturals més potents", ha assegurat l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, en la presentació de la campanya.

Un gran nombre d'entitats participen en el programa, que inclou algunes activitats que no s'han pogut celebrar aquestes últimes setmanes a causa de la pandèmia i d'altres de noves, a més de cicles i festivals com el VII Festival d'estiu de la Seu d'Ègara, el XIII Cicle Sons del Temps, el V Festival Didó, i el Jazz a la fresca, entre altres.