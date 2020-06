Diada simbòlica dels Castellers

L. M. Andrés

Els Castellers de Terrassa celebren enguany el seu 40è aniversari però les restriccions de l'estat d'alarma han fet impossible commemorar aquesta fita amb una gran "diada" com la que tenien prevista pel passat diumenge amb les colles Els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sants. La colla egarenca havia preparat un ampli calendari d'actes per aquest 2020, que la crisi sanitària ha obligat a ajornar, de moment, fins passat l'estiu i a l'espera de l'evolució de la pandèmia.

Però, els blau turquesa no es van estar, aquest diumenge, de celebrar l'aniversari de forma simbòlica al Raval de Montserrat, on els integrats de la colla es van poder retrobar després del confinament. A l'hora que estava previst l'inici de l'actuació suspesa (de fet, ajornada fins a l'any que ve), a les 12 del migdia, membres actuals i d'altres èpoques es van enfaixar de nou però no per fer un castell, sinó per formar un dibuix al Raval de Montserrat d'un número 40 que va quedar immortalitzat en una foto per la història. Després de la foto, tots els assistents van guardar un minut de silenci en memòria dels membres de la colla morts al llarg dels anys. Després van sonar les gralles i es va fer un pica-pica. "Ens alegrem d'haver tingut l'oportunitat de fer un acte com aquest per reunir la colla, ja que feina tres mesos que no ens veiem. Hem de tenir present que fem quaranta anys i això no és qualsevol cosa. Ens hem retrobat gent que està activa i antics membres i hem pogut retre homenatge als castellers que ja ens han deixat fent un minut de silenci", valora Elisabeth Arpal, presidenta dels Castellers de Terrassa. "En aquests quaranta anys d'història han sigut moltes les persones que han treballat per arribar fins on som ara", afegeix.

Segons Arpal, la colla té moltes ganes de tornar a l'activitat i "estem preparats per començar els assajos quan donin el vistiplau". De moment, l'obligatorietat de portar mascareta i especialment el distanciament social fan impossible la tornada: "mentre aquestes mesures no es treguin, no podrem fer castells. Tenim moltes ganes però evidentment és més important la salut i la seguretat", comenta Elisabeth Arpal. Però l'entitat està activa. La setmana passada es va reobrir la seu social i la comissió del 40 aniversari treballa per redissenyar el calendari d'actes en funció de les possibilitats que hi hagi. De moment, totes les activitats previstes per a després de l'estiu es mantenen, com la diada de L'Avi Miró al setembre; una sortida a Zumaia a l'octubre i la participació en el Concurs de Castells de Tarragona que, de moment, els organitzadors volen tirant endavant. "Hem de veure com està la situació passat l'estiu per constatar que serà possible fer i que no", diu Arpal. La idea és també celebrar en 2021 la diada que es va suspendre el passat cap de setmana. "Volem fer l'any que ve tots els actes que hem hagut d'ajornar però hem de veure la disponibilitat de les altres colles i quadrar el calendari perquè tenim altres activitats que s'han suspès".