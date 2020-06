Nia guanya "OT 2020"

11.06.2020 | 11:02

"Operación Triunfo 2020" ja té guanyador. Es tracta de Nia, que s'ha imposat amb un 45% dels vots dels espectadors, a Flavio, segon, amb 32%, i Eva, tercera, amb un 23%. Famous, vencedor de l'edició de 2018, ha estat l'encarregat de lliurar el premi a la canaria. Anajú i Hugo han quedat en quarta i cinquena posició, respectivament.

La final del "talent show" musical produït per RTVE i Gestmusic Endemol s'ha emès aquesta nit des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Ha estat una una gala atípica –a causa de l'absència de públic a plató pel coronavirus– però que ha comptat, no obstant això, amb les actuacions de tres grans artistes convidats: Famous, Lola Indigo i La Oreja de Van Gogh. Tampoc s'han perdut la final els 11 exconcursants de l'edició, que juntament amb els cinc finalistes han cantat "Díselo a la vida", de Rafa Romera, i "Sal de mi", composta per tots ells i Andrés Suárez.

Es tanca així una edició que s'ha caracteritzat per l'impuls de la composició, cosa que s'ha reflectit en la publicació de singles composts i produïts per part de tots els concursants durant la seva estada a l'Acadèmia del programa.