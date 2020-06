"OT 2020" celebra avui la seva final, des de Terrassa

10.06.2020 | 11:56

Avui serà una nit d'emocions al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, que acollirà la gran gala final d'"Operación Triunfo 2020", el "talent" musical presentat per Roberto Leal i produït per RTVE en col·laboració amb Gestmusic Endemol. Cinc concursants –Nia, Hugo, Eva, Anaju i Flavio– lluitaran per la victòria en un programa en el qual el públic, amb els seus vots, tindrà l'última paraula. Famous, guanyador d'"OT 2018", cedirà el testimoni al guanyador/a en una nit que comptarà també amb les actuacions de Lola Índigo i La Oreja de Van Gogh.

La final d'"OT 2020" tindrà també uns altres convidats molt especials, els 11 ex-concursants de l'edició, que junt amb els cinc finalistes cantaran "Díselo a la vida", de Rafa Romera, i "Sal de m"', composta pels 16 artistes amb Andrés Suárez.