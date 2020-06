El festival Maleducats, ajornat fins al 2021

La crisi del coronavirus

A la Masia dels Bellots

Laura Massallé

09.06.2020 | 10:50

Maleducats, el gran festival internacional de música urbana de Catalunya promogut pel raper terrassenc Lildami, ha estat ajornat fins al 2021. El certamen havia de celebrar-se a Terrassa el passat 9 de maig de 2020 a la Masia dels Bellots, a Terrassa, i tot i que en un principi va ser ajornat fins al 18 de juliol d'enguany, se celebrarà finalment el 16 i 17 de juliol de 2021 al mateix lloc. La primera edició del festival tornarà en format de dos dies.

Aquesta decisió es deu a les circumstàncies excepcionals i a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i a la voluntat de l'organització -Abril Produccions, Èxits Management i l'Ajuntament de Terrassa- "de garantir la seguretat i l'experiència satisfactòria per a tots i totes: des del públic, als artistes i la resta de professionals involucrats".

Les entrades de l'any 2020 seran vàlides com abonament per als dos dies de l'edició del 2021, "un premi al compromís amb la música i amb el festival Maleducats", diuen des de l'organització. Per a la devolució de les entrades, tothom que n'hagi comprat rebrà un correu electrònic amb totes les instruccions.