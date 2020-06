El Capgròs: aquest any també

| Vídeo

08.06.2020 | 09:37

Els grups de cultura popular, tot i que la Festa Major no es farà, no volen que passi un any sense que es el tradicional Capgròs, esdeveniment que organitza la societat secreta Casinet de l'Espardanya i és per això que estan preparant una edició molt especial. De moment han editat un vídeo titulat "Aquest any també" al qual, al ritme de la música tradicional que acompanya als capgrossos, diversos personatges ballen a llocs emblemàtics de la ciutat, com al castell-cartoixa de Vallparadís, a la masia Freixa, al mercat de Sant Pere, al monument de la Dona o al mercat de Sant Pere.

Al final del vídeo es pot veure el que sembla un Capgròs tapat, com tradicionalment es fa el primer dia de Festa Major abans de conèixer la seva identitat, amb un rètol que diu "Nosaltres, aquest any, no tenim clar".

Qui serà? Segur que aviat sortim de dubtes.