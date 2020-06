La música en viu torna a la Jazz Cava d'aquí a dues setmanes

La crisis del coronavirus

05.06.2020 | 12:05

El camí cap a la recuperació de les nostres vides també avança en l'àmbit musical, un dels més castigats per la pandèmia. El Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha anunciat la represa de la temporada estable a partir del 19 de juny, d'aquí dues setmanes, i fins el 31 de juliol amb el cicle d'estiu al pati "Jazz a la Fresca". Els concerts a l'aire lliure tindran lloc tots el divendres i dissabtes a partir de les deu de la nit.

Obrirà la programació el jazz swing dels Three Little Birds amb una proposta distesa i per a tots els públics, protagonitzada per tres dels representants del gènere a Catalunya: Òscar Font, Artur Regada i Pep Rius. El conjunt de l'activitat, així com l'accés dels assistents al recinte, tindrà lloc a l'aire lliure. L'obertura al públic serà a les nou, una hora abans.