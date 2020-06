Miki assaja amb Hugo "Me vale" per a la Gala 12

Operación Triunfo

02.06.2020 | 12:07

El cantant terrassenc Miki Núñez ha acudit per segona vegada a l'Acadèmia d'OT, al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, per preparar l'actuació que farà amb Hugo a la Gala 12 de demà.

Aquest és el video del "Segundo Pase de Micros" engregistrat ahir. Al minut 6.34 trobareu el tema "Me vale" que Hugo defensarà amb Miki per passar a la final del talent musical de La 1. Miki no va poder amagar en algun moment les llàgrimes d'emoció en tornar a visitar l'equip d'"OT" i el plató del programa que l'ha llençat a la fama.