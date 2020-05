The Perfect Fool ha treballat al llarg dels dos darrers anys les cançons d'aquest cinquè àlbum. The Perfect Fool ha treballat al llarg dels dos darrers anys les cançons d'aquest cinquè àlbum.

El pop-rock de The Perfect Fool viatja als 80 en el seu nou disc

Santi Palos

29.05.2020 | 20:02

El músic terrassenc (cantant, guitarrista, compositor, teclista) Albert Alegre porta des del 2004 sent The Perfect Fool. Un projecte personal (una trajectòria en solitari amb col·laboradors més o menys puntuals) ancorat en el pop-rock diguem-ne clàssic (els Beatles són el seu principal referent) i, per a...