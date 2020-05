Les fotos guanyadores del concurs d'Instagram de la Fira Modernista

La crisi del coronavirus

21.05.2020 | 11:27

Ahir dimecres es van donar a conèixer les fotografies guanyadores de la VIII edició del concurs d'Instagram #FiraModernistaTrs2020. El certamen, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Turisme, ha comptat amb la col·laboració del Mercat de la Independència, Sanmy i Samarretes i formava part de les diferents iniciatives que es van impulsar a través de les xarxes socials per commemorar la Fira Modernista de Terrassa d'aquest any, que va ser suspesa a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

Entre el 8 i el 17 de maig s'han presentat un total de 605 fotografies al voltant d'elements del patrimoni modernista, relacionades amb el modernisme o amb la Fira i amb l'etiqueta #firamodernistatrs2020. Entre totes les imatges presentades, el jurat, format per @terrassaturisme i @firamodernistadeterrassa ha seleccionat 3 fotografies. Una relacionada amb el Patrimoni, una al voltant dels Records de la Fira i una imatge vinculada a la celebració de la Fira des de casa. Finalment, les imatges guardonades han estat les realitzades per @belsirena (Patrimoni) @sonialleonart (Records de la Fira) i @bogarriga (la Fira des de casa). Com a premi, els autors i autores de les imatges guanyadores rebran un lot de productes del Mercat de la Independència, un lot de productes Sanmy, un lot de productes de Terrassa Turisme i una samarreta de Samarretes.