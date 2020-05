El concurs d'Instagram #FiraModernistaTrs2020 rep 480 imatges

La crisi del coronavirus

12.05.2020 | 12:36

Milers de persones i més de setanta entitats i associacions s'han sumat aquest passat cap de setmana a les diferents activitats organitzades per recordar la celebració de la Fira Modernista de Terrassa, que enguany no s'ha pogut dur a terme per la situació provocada per la crisi del coronavirus. Una de les propostes que ha aconseguit més participació ha estat el concurs d'Instagram 3FiraModernistaTrs2020 que ha rebut ja 480 imatges. El certamen continuarà oberts fins al 17 de maig i les persones interessades a participar només han de fotografiar elements vinculats al patrimoni modernista de la ciutat o imatges relacionades amb el modernisme o la Fira Modernista. La relació d'imatges premiades es publicarà a finals del mes de maig als perfils @firamodernistadeterrassa i @turisme.