Operación Triunfo torna el 20 de maig

La crisi del coronavirus

11.05.2020 | 13:07

Torna 'Operación Triunfo', el talent musical produït per RTVE en col·laboració amb Gestmusic Endemol que es realitza al Parc Audivisual de Catalunya de Terrassa, després de dos mesos de suspensió temporal per la crisi del coronavirus. Presentat per Roberto Leal, 'OT 2020' tornarà el 20 de maig a la 1 amb les quatre últimes gales i els nou concursants -Nia, Gèrard, Flavio, Anaju, Samantha, Eva, Hugo, Bruno i Maialen- preparats per a continuar conquistant al públic i fer-se amb el triomf final.

Les gales se celebraran sense públic i seguint els protocols establerts per als espectacles en recintes tancats. En la primera hi haurà dos nominats, Gèrard i Hugo, els dos concursants que es jugaven la seva permanència en l'Acadèmia abans del confinament.