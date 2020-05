El trio Stay Homas comparteix cançó amb Pablo Alborán

La crisis del coronavirus

08.05.2020 | 12:58

El trio barceloní Stay Homas ha compartit al seu perfil d'Instagram una cançó, en col·laboració amb el cantant malagueny Pablo Alborán, titulada "Another love song". Format per Klaus Stroink, Rai Benet i Guillem Boltó (membre del grup egarenc Doctor Prats), Stay Homas ha gravat els seus fragments d'"Another love song", com sempre, a la terrassa del seu apartament de Barcelona. Per la seva banda, Alborán canta des del seu domicili, de manera que, al vídeo penjat a les xarxes, es pot veure el cantant malagueny a través de la pantalla d'un dels mòbils de Stay Homas. Amb aquest nou tema, el grup ja compta amb 27 peces originals composades i interpretades durant el confinament, a les quals denominen 'confination songs'