El cantant Miki estrena vídeo en ple confinament

La crisi del coronavirus

08.05.2020 | 12:51

El cantant egarenc Miki Núñez ha llançat avui el seu nou senzill "Me vale", amb un videoclip que ha dirigit ell mateix i que suposa un avanç del pròxim disc, que sortirà a la tardor, ha informat la discogràfica Música Global. Gravada i produïda per Paco Salazar, la cançó compta amb un videoclip dirigit pel mateix Miki Núñez a casa en ple confinament i en el qual apareixen el seu germà i els seus pares. Per a l'enregistrament del clip, el cantant ha comptat amb l'ajuda del seu germà, Eloi Núñez, com a operador de càmera, i la del productor Albert Marcos, que ha editat el vídeo.A més, en la peça audiovisual l'acompanyen una multitud d'amics, esportistes i artistes, com els cantants Lola Índigo i Carlos Right, el presentador de televisió Roberto Leal o el futbolista Bojan Krkic. "Em vaig despullar completament component aquesta cançó amb Diego i Jimmy del grup Veintiuno. Parlant de tot això que, de sobte, i sense voler, abans no suportava i ara m'està bé si és amb tu", declara Núñez. "I vaig decidir seguir despullant-me. Ensenyant-vos casa meva. La meva família. Els meus amics", afegeix el cantant sobre el seu últim tema.