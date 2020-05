Stay Homas toca avui a les set del vespre en un concert gratuït de Seat

07.05.2020 | 20:26

Avui divendres a partir de les set del vespre retransmetrà via "streaming" i en exclusiva a través de Twitter el concert del popular grup barceloní Stay Homas, fills del confinament. Es tracta de tota una revelació dins de la música del moment. El concert es podrà seguir en directe de manera completament gratuïta a través de twitter.com/seatofficial. Els nombrosos aficionats que el grup de Barcelona té arreu del planeta podran gaudir, en ple confinament, de l'experiència de "sortir" de concert aquest divendres al vespre.



"Des de Seat ens vam proposar seguir connectats amb les persones a tot el món durant el confinament amb tota una sèrie d'activitats. El concert d'un grup local, jove i optimista com Stay Homas, encaixa molt bé amb una marca com la nostra, creada a Barcelona", explica Jason Lusty, director global de màrqueting de Seat.



Stay Homas és una banda composta per tres músics: el rubinenc Guillem Boltó, membre del grup terrassenc Doctor Prats, que és el vocalista i toca també el trombó; Klaus Stroink, actor de doblatge, compositor i trompetista; i Rai Benet, baixista i guitarra. Els tres joves músics tenen entre 25 i 28 anys i comparteixen pis a Barcelona. per tal d'alegrar el confinament es van animar a cantar des de la seva terrassa.

Els seus temes parlen fonamentalment sobre la situació creada per la pandèmia de la Covid-19. En només dos mesos han aconseguit fer-se famosos a nivell global. Tenen més de 30.000 seguidors a través de Twitter. Fa només uns dies van signar el seu primer contracte amb la firma Sony i han passat ja de fer "covers" a ser ells mateixos els artistes imitats. El cantant canadenc Michael Bublé, per exemple, va decidir fer la seva pròpia versió de "Gotta be Patient", una de les cançons més conegudes dels Stay Homas.

La banda barcelonina es comunicarà en directe gràcies al llenguatge universal de la música amb tots els seus fans mentre segueixen confinats al seu balcó de Barcelona. Són molts els que esperen ja amb candeletes l'actuació d'una banda que sembla no haver tocat encara sostre. w