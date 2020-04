El Primavera Roc Festival, cancel·lat

La crisi del coronavirus

29.04.2020 | 11:55

Finalment, l'organització del Primavera Roc Festival ha anunciat en un comunicat que s'han vist obligats a prendre la decisió de cancel.lar definitivament la tercera edició del festival, prevista inicialment per al dia 16 de maig de 2020.

Assenyalen que davant la impossibilitat de dur a terme el festival segons el calendari i les condicions de desconfinament previstes per fer front al COVID-19, "ens veiem obligats a cancel·lar aquesta edició del festival. No obstant això, continuem treballant per poder estar presents a la ciutat, amb una nova edició, el proper any".