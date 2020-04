Es suspèn la novena edició de l'Espai Vapor

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 11:51

L'Espai Vapor, que s'havia convertit en un referent de Festa Major, definitivament s'ha suspès. L'Ajuntament de Terrassa ja havia anunciat que no es farà la Festa Major com a tal, però es pensa en mantenir algunes activitats protocolaries. L'Espai Vapor no es farà al juliol, com estava previst ni posteriorment. En un comunicat, es diu que "en atenció a les actuals circumstàncies de crisi sanitària i a les previsions d'evolució de la situació pel que fa a actes de gran concurrència de persones, la novena edició de l'Espai Vapor, que havia de tenir lloc del 3 al 5 de juliol, es suspèn".

Els organitzadors afirmen que ha estat una decisió dífici, presa amb l'objectiu prioritari de garantir la salut dels assistents, artistes i treballadors.

I afegeixen que seguirem "treballant amb esforç i dedicació per celebrar una nova edició al 2021 i continuar sent una alternativa dins del cap de setmana més festiu de Terrassa".