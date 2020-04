Grups de cultura popular proposen un Sant Jordi especial

La tradicional Culturassa no es va poder celebrar per la COVID-19.

La tradicional Culturassa no es va poder celebrar per la COVID-19.

La crisi del coronavirus

16.04.2020 | 13:55

La coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa ha realitzar un plantejament especial per el proper Sant Jordi, que estarà marcat per la pandèmia de coronavirus que obliga un confinament que ha fet alterar tota la nostre vida. Malgrat les limitacions, aquest grups de cultura popular de Terrassa proposen a totes les colles que el proper dijous 23 d'abril ·us animeu a fer un dibuix, un ball, escultura, .... el vostres imagineu, fent servir una rosa i un objecte relacionat amb els grups de cultura popular catalana.També us animem a publica-ro el dia de Sant Jordi fent servir el hastag #rosaconfitada".