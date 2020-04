Nova data pel Festival TNT: del 9 a l'11 d'octubre

15.04.2020 | 20:02

El Festival TNT -Terrassa Noves Tendències- es celebrarà els propers dies 9, 10 i 11 d'octubre. Un calendari que estarà condicionat a la situació sanitària i a les normes vigents en cada moment. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura i conjuntament amb la nova direcció del Festival, encapçalada per Marion Betriu, treballa amb l'objectiu d'organitzar el festival en aquestes noves dates i poder mantenir així un dels certàmens més emblemàtics i un dels referents més importants de les noves tendències artístiques a nivell nacional i internacional. El certamen, que en els darrers anys ha destacat pel seu recolzament a la creació contemporània i per convertir-se en un autèntic aparador de les noves tendències artístiques, treballa per potenciar aquest any el treball en el territori, lligant-lo a la ciutat i als diferents districtes i sense oblidar tampoc les seves vessants més lligades a l'experimentació, la innovació o la investigació.