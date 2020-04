Dues directores per encapçalar la nova etapa de les Arts Escèniques a Terrassa

15.04.2020 | 19:56

El Festival TNT 2020 inicia una nova etapa sota la direcció de Marion Betriu, que tindrà com un dels seus principals objectius el de potenciar l'obertura del festival a la ciutat accentuant la seva col·laboració amb associacions, col·lectius i ciutadania en general amb l'objectiu d'estrènyer el binomi Festival-Terrassa. La nova direcció també haurà de coordinar-se i col·laborar amb la direcció de programes de Teatre per impulsar accions de caràcter transversal. Una direcció de programes de Teatre que estarà encapçalada per Giulia Poltronieri i que serà l'encarregada de definir les línies estratègiques en aquest àmbit, així com dissenyar i coordinar la programació dels teatres de Terrassa i estrènyer els vincles amb els col·lectius de professionals i la ciutadania en les línies estratègiques i de futur del Centre de Creació Terrassa Arts Escèniques, treballant per a que agents, col·lectius professionals i ciutadania siguin subjectes actius en tot allò relacionat amb els Teatres Municipals i les Arts Escèniques a la ciutat.