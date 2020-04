Stay Homas anuncia concert el juliol i exhaureix entrades en pocs minuts

06.04.2020 | 12:42

El grup musical Stay Homas, que s'ha donat a conèixer aquests dies a través de les xarxes socials penjant cançons que parlen del confinament, va exhaurir ahir, diumenge, en pocs minuts les entrades per al seu primer concert en viu. La banda, formada pel rubinenc Guillem Boltó (veu i trombó de Doctor Prats) i Klaus Stroink i Rai Benet (músics de Buhos), que comparteixen pis a Barcelona, va anunciar a través d'un vídeo en directe a Instagram que actuaran el proper 31 de juliol a la Sala Apolo de la capital catalana. Poc minuts després d'anunciar el concert, els espectadors del vídeo en directe començaven a comentar que les entrades s'havien acabat. Els membres del grup, incrèduls, pensaven que es tractava d'un error de la plataforma de venda. Just abans de despedir el directe, però, van rebre una trucada que els confirmava que les entrades s'havien exhaurit. Amb cares d'estupefacció, els tres joves van explicar que buscaran noves dates i sales per fer més concerts un cop acabi el confinament. De moment, les seves cançons es poden escoltar a Instagram (@stay.homas) i YouTube. El grup treballa perquè també estiguin disponibles a Spotify.