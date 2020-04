Mor el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet

La crisi del coronavirus

EFE

06.04.2020 | 12:47

El dramaturg català Josep Maria Benet i Jornet ha mort aquesta matinada als 79 anys d'edat per Covid-19, segons ha informat la seva filla Carlota a través del seu compte de Twitter. Benet i Jornet, afectat d'Alzheimer des de l'any 2015, havia nascut a Barcelona el 20 de juny del 1940 i estava considerat com una de les figures més rellevants del teatre català, des que es va donar a conèixer l'any 1974, i també era conegut pels seus guions de sèries de televisió com "Poble Nou". Entre els seus títols teatrals destaquen: "Testament", "E.R", "El Desig" o "Fugaç".