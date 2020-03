Dia Mundial del Teatre amb el teló abaixat

27.03.2020 | 19:44

Sembla que va ser al segle passat, però fa just un any el Dia Mundial de Teatre es va celebrar a Catalunya amb assajos oberts, visites guiades i fins i tot representacions en un bus turístic. Ahir, a causa de la pandèmia del coronavirus, les sales estan tancades i els espectadors, confinats. No obstant, això no...