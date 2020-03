Pícnic Jazz a casa

#JoEmQuedoACasa

Redacció

23.03.2020 | 12:59

Molts terrassencs van seguir la proposta dels organitzadors del Festival de Jazz i el diumenge van celebrar a casa, com no pot ser d'una altra manera en aquests moments, amb la cita més multitudinària d'aquest esdeveniment, el Pícnic Jazz, que havia de celebrar-se aquest diumenge en el Parc de Vallparadís. El Festival de Jazz, a través de Youtube, va oferir una excel·lent recopilació de la història musical d'aquesta gran cita cultural per a gaudir a casa, com va fer Luisa Ordóñez, que no va voler faltar a la cita amb el Pícnic Jazz.