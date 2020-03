La crisi del coronavirus

Campanya "Filma contra el virus des de casa" per les xarxes

P. M.

20.03.2020 | 04:00

Terrassa City Of Film ha posat en Terrassa City Of Film ha posat en marxa "una campanya mitjançant les xarxes socials Twitter i Instagram per animar la ciutadania, especialment la gent jove, a gravar els seus propis vídeos des de casa seva i poder explicar i compartir com es troben, com viuen l'actual situació...