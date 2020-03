Lildami ajorna el festival Maleducats fins al mes de juliol

19.03.2020 | 12:06

El festival de músiques urbanes Maleducats s'ha ajornat fins al 18 de juliol després de que el seu organitzador, el músic terrassenc Lildami, hagi decidit ajornar-lo a causa de l'emergència sanitària que estem patint en aquests moments. Tot i l'entrebanc, s'ha pogut fer l'ajornament mantenint tot el cartell, amb la totalitat dels artistes que hi havia programats. "A nosaltres no ens guanyarà la partida el Coronavirus", ha assegurat Lildami en un missatge per als seus seguidors mitjançant les xarxes socials.Les entrades segueixen sent valides per la nova data. Tanmateix, "qui per algun motiu extraordinari no pugui venir pot demanar una devolució enviant un email a entrades@maleducats.com fins al 3 d'Abril sense problema", ha subratllat l'organització.