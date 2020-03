Concurs de vídeos a través de les xarxes

19.03.2020 | 11:46

Terrassa City Of Film ha posat en marxa una campanya mitjançant les xarxes socials Twitter i Instagram per animar la ciutadania, especialment la gent jove, a gravar els seus propis vídeos des de casa seva i poder explicar i compartir com es troben, com viuen l'actual situació d'excepcionalitat i on també es puguin llençar missatges que ajudin a la conscienciació i la prevenció davant el COVID19. Els quatre millors vídeos fets des de casa tindran com a premi un cap de setmana per a quatre persones amb pensió completa en un alberg a escollir de la Xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya. Per participar en aquesta iniciativa només cal gravar un vídeo a casa, en format lliure, en qualsevol idioma, i amb una durada d'entre 0 i 7 minuts i etiquetar-lo amb els hastags #TRSFilmACasa #UNESCOYoungAtHomeFilms #WashHandsCameraAction.