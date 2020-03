El Teatre Lliure ofereix "Hamlet" pel seu canal youtube

18.03.2020 | 12:38

El Teatre Lliure estrena demà #LliureAlSofà, una activitat amb la qual permetrà el visionat complet i gratuït d'obres teatrals a través del seu compte de youtube. Comença aquest dijous, 19 de març, a les 20h, amb la difusió de l'espectacle "Hamlet" de willima Shakespeare, verionat i dirigit per Pau Carrió i protagonitzat per Pol López, que va rebre el Premi Butaca 2016 al Millor Actor per aquest paper. Es podà veure també divendres 20 i dissabte 21 de març a les 20h i diumenge 22 de març a les 18h, seguint els horaris habituals d'exhibició d'espectacles d'aquest teatre. L'espectacle, en català, estarà subtitulat en castellà per arribar a un públic més ampli.