El sector del Llibre decideix suspendre Sant Jordi pel coronavirus

18.03.2020 | 12:10

El sector del llibre a Catalunya, en el qual participen llibreters, editors, distribuïdors i arts gràfiques, va acordar ahir dimarts en una reunió suspendre Sant Jordi i celebrar el Dia del Llibre "al marge del 23 d'abril, abans de les vacances d'estiu amb parades i firmes d'autors al carrer".

Segons informa la Cambra del Llibre, en el cas que per Sant Jordi les autoritats sanitàries ja haguessin aixecat la prohibició d'obrir les llibreries, el sector "no renuncia a poder celebrar un 23 d'abril redimensionat i adaptat a les circumstàncies d'aquell moment, tot i que no seria possible organitzar-lo, com fins ara, amb les parades i signatures de llibres al carrer". Insisteixen, però, que si això no fos possible ja concretaran "més endavant" en quina jornada se celebrarà, en funció de l'evolució de la pandèmia.

La facturació del Dia del Llibre supera en els darrers anys a Catalunya els 22,16 milions d'euros i suposa al voltant de 1,6 milions d'exemplars venuts. Els representants de sector, que han avaluat la situació derivada per la crisi del coronavirus, remarquen que el món del llibre "està patint una de les crisis més greus i agudes dels últims anys, que afecta tota la cadena de valor del sector".

Segons les primeres previsions, l'impacte per al conjunt del sector a Catalunya, si les mesures de restricció de moviments de persones no s'allarguen més enllà de Setmana Santa, "podrien arribar a afectar un terç de la facturació de l'any, equivalent a la activitat econòmica del quadrimestre entre març i juny".Si a això se li suma l'efecte de la crisi a l'Amèrica Llatina, que "repercuteix en les exportacions dels editors, la suma total se situaria en uns 200 milions d'euros".

Davant d'aquesta situació, la Cambra del Llibre ha fet arribar a les administracions públiques un "paquet de mesures" perquè "s'està posant en perill la continuïtat de sistema editorial a Catalunya, que és d'una extraordinària diversitat, però també d'una delicada fragilitat financera, a causa de la seva atomització ".D'aquestes propostes, destaquen les que incideixen en la necessitat de "fer front, de manera urgent, a la crisi de liquiditat" de moltes de les empreses del primer sector cultural a Catalunya, alhora que s'ha proposat a la Generalitat que els 13 milions d'euros que té previst destinar de més a la cultura, segons va informar fa uns dies el vicepresident Pere Aragonès, vagin "directament a pal·liar els efectes del coronavirus en el sector cultural".

En paral·lel, han demandat que, acabada la crisi de la COVID-19, aquestes administracions permetin "incentivar la lectura, fomentar l'accés a les llibreries, ampliar les dotacions per a biblioteques i incrementar els ajuts a la internacionalització". En declaracions a Efe, el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha subratllat el "drama que està vivint un sector molt multidisciplinari i ric, però amb una fragilitat financera molt gran" i ha fet especial èmfasi en les petites empreses que conformen aquest àmbit, sense oblidar les llibreries, moltes de les quals "tenen ja problemes de liquiditat".

La Cambra del Llibre a Catalunya, que ha agraït les mostres de suport rebudes "en aquests dies difícils", reuneix el Gremi d'Editors, el Gremi de Llibreters, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, el Gremi de Distribuïdors de Publicacions i el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica.