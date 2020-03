18.03.2020 | 12:26

El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha donat a conèixer a través del seu web la possibilitat de fer una visita virtual dels seus espais i exposicions per mitjà del lloc Google Arts & Culture. Al mateix temps, ha donat a conèixer l'ajornament de les inscripcions per als tallers infantils previstos per aquesta Setmana Santa. El museu resta tancat des del proppassat 13 de març.