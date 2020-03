Mor el músic, compositor i pedagog Josep Freixas i Vivó

S. P.

17.03.2020 | 18:14

La història de la música a Terrassa ha perdut aquesta nit un dels seus grans artífexs. Ha mort, a 89 anys, Josep Freixas i Vivó. Nascut el 1930 a Capellades, a 15 anys va traslladar-se a la nostra ciutat. La mateixa edat tenia quan va matricular-se com a alumne del Conservatori de Música, del que, en els anys següents, esdevindria professor, secretari i entre 1969 i 1991, el seu director. Freixas ha estat un home d'una capacitat de treball extraordinària, que deixa una empremta inesborrable en el món musical terrassenc. A la seva intensa tasca en l'àmbit de la pedagogia, s'hi afegeix la seva ingent obra com a compositor: més de cent sardanes, trenta sonates, i moltes peces de gèneres diversos. I el seu vessant menys coneguda d'escriptor, autord'obres de teatre, poemes, novel·la ("La eterna presencia", publicada en quatre volums a la dècada de 1980) i biografies de músics. A causa de les mesures de seguretat per la crisi sanitària del Covid-19, la celebració exequial es farà privadament i només amb la presència de familiars. Més endavant, quan s'aixequin les restriccions actuals, se celebrarà una missa funeral a la parròquia de la Sagrada Família, a la que sempre havia estat molt vinculat i a la que l'any 2014 va fer donació de l'actual orgue.