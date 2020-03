17.03.2020 | 12:25

Ramon Mirabet va iniciar ahir una sèrie de concerts en directe a través del seu perfil d'Instagram amb una primera actuació que va comptar, com a primer convidat, amb el músic terrassenc Miki Núñez. Junts van interpretar una cançó com "Escriurem", amb Miki Núñez col·laborant amb la guitarra, tot i que va confessar no dominar-la del tot. Avui, i cada dia fins que s'aturi el confinament, Mirabet oferirà concerts amb convidats especials, com Rosa López.