Concert on line de Lildami per al Share Festival

17.03.2020 | 11:11

Ahir va començar el Share Festival #joemquedoacasa, que avui compta amb la participació de l'artista egarenc Lildami. Els organitzadors del festival han impulsat aquesta iniciativa en col·laboració de Creu Roja Catalunya, una proposta que consisteix a fer uns "?mini concerts a Instagram Live d'alguns dels artistes de Share per alleugerir aquests dies a casa." Està previst que el Share Festival se celebri els dies 17,18 i 19 de juliol.

????

El primer dels miniconcerts el va protagonitzar ahir Adrià Salas de La Pegatina. Avui Lildami es podrà escoltar per Instagram a les 20 hores. A més de la música, s'hi transmetran "alguns consells importants de Creu Roja Barcelona per a poder enfrontar-nos a aquests dies."??