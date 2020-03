"OT" fa història amb una gala des de l'Acadèmia

16.03.2020 | 11:26

"Operación Triunfo 2020", el "talent show" musical que s'emet des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, ha fet història aquest diumenge amb un programa especial emès des de l'Acadèmia on viuen els concursants. En unes circumstàncies inèdites, amb el país en estat d'alarma i la gent tancada a casa per prevenció contra el coronavirus, els nois d'"OT" han fet una gala especial des de l'Acadèmia per a sumar-se a la campanya #YoMeQuedoEnCasa.

El que havia de ser la "Gala 9" del programa, que el dimecres es va decidir que s'emetria sense públic, va acabar sent un programa especial, amb les actuacions previstes; amb Roberto Leal presentant des de la seva casa -ajudat per Noemí Galera des de l'Acadèmia-; sense membres del jurat desplaçats des de Madrid (als quals van substituir dos comentaristes: Nina i Miqui Puig) i amb diversos convidats especials de manera virtual: Alfred García, finalista de l'edició d"OT 2017", Rozalén i Marwan, tres dels artistes que aquests dies s'han sumat a la iniciativa #YoMeQuedoEnCasaFestival.

Hugo i Gèrard eren els dos nominats de la setmana però no hi va haver expulsió. Els vots que han anat rebent es guardaran i en la propera gala, que encara no se sap quan podrà celebrar-se, se sabrà qui deixa el programa.

Tampoc hi va haver nominacions però sí favorita, Samantha, que podrà gaudir d'un sopar especial amb Flavio.

El programa va obtenir un 12,7% de quota de pantalla, creixent 1,8 punts respecte a l'última gala.