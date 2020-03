Gairebé totes les activitats del Centre Excursionista queden suspeses. Gairebé totes les activitats del Centre Excursionista queden suspeses.

La crisi del coronavirus

El Centre Excursionista suspèn bona part de l'activitat

Redacció

14.03.2020 | 04:00

La Junta directiva del Centre Excursionista de Terrassa ha emès un comunicat com a resposta al ban emès l'11 de març per l'Ajuntament de Terrassa, al qual es demana a les entitats que com a mesura de prevenció se suspenguin les activitats en les quals s'esperi un nombre elevat d'assistència. D'aquesta manera,...