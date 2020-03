Sant Patrick's de Parc Vallès cancel·la la seva programació

La crisi del Coronavirus

13.03.2020 | 13:20

Sant Patrick's de Parc Vallès ha decidit cancel·lar les seves activitats culturals i prendre mesures de reducció d'aforament "degut a la pandèmia per coronavirus i seguint les indicacions establertes per la Generalitat de Catalunya i les pautes del Ministeri de Sanitat", per la qual cosa "ens veiem obligats a cancel·lar tots els nostres esdeveniments. Disculpeu les molèsties", han precisat en un comunicat donat a conéixer per xarxes socials. La Nit de Monòlegs programada ahir ha estat el primer acte en ser anul·lat. La suspensió de l'activitat continuarà, inicialment, fins el pròxim 31 de març.