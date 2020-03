Parc Vallès atura bona part de la seva activitat

La crisi del Coronavirus

13.03.2020 | 16:10

L'anunci de l'acord de la Generalitat d'ordenar el cessament d'activitats de gimnasos, locals d'oci com discoteques i àrees comercials no destinades a alimentació i productes de primera necessitat, afecta de ple bona part de l'activitat de Parc Vallès, complex comercial i d'oci la gerència del qual ha confirmat a aquest diari que seguirà escrupolosament l'acord del Govern. S'aturarà tota l'activitat comercial que no sigui de productes de primera necessitat, el gimnàs i l'oferta d'oci (inclosos els cinemes), encara que no està previst el tancament de bars i restaurants. Núria Gàndara, gerent de Parc Vallès, ha demanat "molta sensibilitat envers els treballadors de tots aquests locals i la gestió que facin els equips davant d'una situació completament extraordinària; tot és nou per tothom, i esperem a veure com reaccionen els departaments jurídics de les marques per veure com ho gestionen."