El Centre Excursionista de Terrassa suspèn la seva activitat

13.03.2020 | 12:35

La Junta directiva del Centre Excursionista de Terrassa ha emès un comunicat com a resposta al ban emès l'11 de març per l'Ajuntament de Terrassa, al qual es demana a les entitats que com a mesura de prevenció se suspenguin les activitats a les quals s'hi esperi un nombre elevat d'assistència. D'aquesta manera, s'ha decidit que les activitats previstes a la nostra seu social, conferències i projeccions, cursos i trobades socials queden suspeses mentre la situació ho requereixi. Passat aquest període es reprogramaran les que sigui possible.

Al mateix temps, les sortides programades en autocar, o bé es faran en vehicles particulars o s'ajornaran. El Centre no permetrà reunions, cursos ni actes i que es tanca el servei de bar. La seu social sols quedarà oberta a consultes. "Considerem adequat adherir-nos a aquestes mesures de contenció generals proposades pel l'Ajuntament de Terrassa a fi i efecte de col·laborar a frenar la propagació del virus", ha matisat la junta.