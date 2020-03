12.03.2020 | 11:42

La 5ª Fira de Col·leccionisme Playmobil de Terrassa que s'havia de cel·lebrar aquest cap de setmana al recinte Firal de Terrassa s'ha anul·lat a causa de la crisi del coronavirus. La fira és una de les altres activitats que ha quedat afectada per l'emergència sanitària d'aquesta malaltia i com a mesura per preveure el contagi.